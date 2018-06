Agáta nakupovala sexy prádlo v Alpách

Agátin přítel Marek byl čtrnáct dní v Americe, a tak se vydala na hory sama. "Bylo to super! Žádné fronty a nádherné slunečné počasí," prozrazuje Agáta. "A když jsem nejezdila zrovna na prkně, tak jsem se opalovala," dodává.

Když se v odpoledních hodinách zavřely vleky, chodila s kamarádkou po obchodech. "Je jich tu spousta a jako snad každá ženská ráda nakupuji. Chtěla jsem si koupit nějaké pěkné prádlo, abych překvapila Marka až se vrátí domů," říká s úsměvem Hanychová.

Agáta se vrátila do Čech nejen odpočinutá, ale i krásně opálená a těší se na to, že se do italských Alp zase vrátí – i se svým přítelem, podnikatelem Markem. "Snowboarding je totiž náš společný koníček," uzavírá.