Agáta nafotila erotický kalendář. Na Kubě

"Dostala jsem nabídku od jedné firmy, navíc se mělo fotit na Kubě, kterou mám moc ráda, tak jsem souhlasila," říká Hanychová. Na Kubě strávila čtrnáct dní a měla možnost si ji také prohlédnout. Jen litovala, že s sebou neměla přítele nebo kamarádku.

"Čas jsem tam trávila převážně sama, to nebylo moc veselé, ale poradila jsem si. Z kalendáře mám radost, povedl se, a to jsem šla vlastně do neznáma, protože jsem fotografa Jana Vágnera viděla poprvé v životě. Nebyl s námi ani žádný stylista, takže jsem se i sama líčila, a to většinou cestou autem na místo určení. Na těch hrbolatých cestách to nebylo mnohdy jednoduché. Oblečení jsem s sebou měla od návrhářky Jiřiny Tauchmanové a od svého přítele Marka," líčí Hanychová.

Společnost JAKUB, a. s., velkoobchod elektromateriálu a svítidel po celé České republice, si Hanychovou vybrala díky jejímu temperamentu a kráse. "Agáta je živel, který svým temperamentem ke Kubě patří, navíc je dynamická a takový firemní rok chce i naše společnost. A hlavně je Agáta krásná žena, která se líbí, proto chceme, aby se lidé na náš kalendář dívali rádi a vyvolal v nich nějaké pocity," říká Jana Hradecká, mluvčí JAKUB, a. s.

Agáta Hanychová se momentálně těší na ples vozíčkářů, který se koná pravidelně jednou do roka začátkem března. Ten letošní proběhne v sobotu 8. března v hotelu Praha a Agáta, která je patronkou vozíčkářů, na něm předvede spolu s Lucií Váchovou, Radkou Kocurovou či Petrou Macháčkovou přehlídku Playboy spodního prádla a oblečení Jiřiny Tauchmanové. Z celebrit vystoupí Martin Maxa nebo Zdeněk Podhůrský.