Agáta má novou práci. Fotí Kateřinu Hamrovou

Modelka Agáta Hanychová totiž tentokrát nepřišla jako host, ale měla s sebou v kabelce své pracovní nářadí, kterým fotila přítomné celebrity pro svého nového zaměstnavatele.



"Začala jsem pracovat pro jeden společenský týdeník," prozradila fotografka Agáta, která svůj objektiv zaměřila na vnadnou ředitelku Miss Junior Kateřinu Hamrovou.



"Ráda pomohu projektu, který je zaměřen na pomoc dětem," prohlásila Kateřina, která je sama maminkou dvou holčiček.



Nosková chce do ZOO

Do projektu na pomoc dětem z dětského domova se zapojila i první Česká Miss Kateřina Smejkalová, herec a hudebník Zdeněk Podhůrský a nebo zpěvačka Michaela Nosková, která v poslední době jen září. Je totiž čerstvě zamilovaná. "Děti mám moc ráda. Už se těším až s nimi půjdu třeba do ZOO," sdělila zpěvačka.

Vlasta Horváth sice zatím žádné vlastní děti nemá, ale těm, které nemají svou rodinu, rád pomůže. "Děti mám rád a je dobře, že se najdou takové společnosti, které těmto dětem takto pomáhají," nechal se slyšet zpěvák.