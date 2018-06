Agáta lákala Mádla do sprchy

FOTOGALERIE ZDE

Janák by ji rád obsadil do role, v níž, na rozdíl od ostatních, nebude svádět hlavní představitele v podání Vojty Kotka a Jiřího Mádla. "Bude to divoška, která kluky vždycky rozhodí," prozradil Karel Janák.

Devatenáctiletá Agáta má za sebou dva castingy. "Na posledním po nás chtěli, abychom zahrály, že Mádla balíme, zveme ho do sprchy. Chovala jsem se k němu jakoby to byl můj mladší bratr. Režisérovi se to líbilo. Říkal, že bych se mu líbila v jiné roli, než si myslel původně," uvedla pro iDNES Hanychová.

"Ještě mě nevybrali," zůstala při zemi Hanychová. "Ale kdyby to vyšlo, byla bych šťastná. Kotek s Mádlem jsou moji idolové a udělala bych všechno pro to, abych mohla točit."

Natáčení začíná 1. července a potrvá celé léto. Agáta se má v té době zúčastnit v Číně soutěže Miss Intercontinental. "Kdybych točila, jela by za mě na soutěž jiná dívka," doufá letošní druhá vicemiss.

Výběr jedenácti dívek, které jedou na vodácký kurz a tam potkají rodiny Danyho (Kotek) a Filipa (Mádl), však ještě pokračuje. Poslední konkurz bude v květnu. Kromě Hanychové se Janákovi líbí další tři finalistky Miss ČR, osmnáctiletá Plzeňačka Nikola Plzáková, třiadvacetiletá Miss Lucie Králová a jedenadvacetiletá Alena Maršíková, obě z Teplic. "Nikola je úžasná, má krásný hlas a navíc nic nevyhrála, takže nemá žádné povinnosti miss, což bohužel neplatí o Lucii Králové," řekl iDNES Janák, který chce najít mezi dívkami takový talent, jaký našel při Snowboarďácích v Mádlovi. "Aby se na co měli dívat nejen holky, ale i kluci."

Obsazení dalších rolí zatím režisér tají, ale potvrdil, že má mimo jiné "spadeno" na Veroniku Freimanovou a Jiřího Langmajera. "Ještě neviděli scénář," děsí se prozrazení Janák. "Chtěli bychom jim dát přečíst až konečnou verzi, která se právě dokončuje."

Na první tiskové konferenci k Rafťákům, která se konala v pražské půjčovně lodiček Slovanka, přijeli Kotek s Mádlem na raftu. "Byla to moje první jízda na raftu a zjistil jsem, že na tom nejsem tak špatně. Musíme to s Vojtou dohnat už jen fyzicky," smál se Mádl. Štáb pro ně před zahájením natáčení připravil vodácké soustředění.

Teenagerská komedie, která by tak jako předchozí režisérovi Snowboarďáci měla fungovat i pro dospělé, bude mít premiéru 9. března 2006.