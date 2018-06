Agáta Hanychová ukázala zoubky i ňadro

"To vám raději ukážu prsa než zuby," prohlásila Agáta, která si zubařů nedávno užila s pořádně oteklou pusou kvůli zubu moudrosti. Na důkaz toho, že to myslí vážně, vzala speciální kameru, zasunula ji za svůj odvážný výstřih a na obrazovce se všem zobrazila část jejího ňadra.

Nakonec však přece jen svolila a nechala si svůj chrup prohlédnout od odborníka. Zubař neshledal žádný zubní kaz, a tak spokojenou Agátu pustil ze svých spárů.

Missky se vyšetřily navzájem

Miss Jana Doleželová má sice farmaceutické vzdělání, ale zubařina ji také moc zajímá. Oblékla si tedy bílý plášť a nabízela příchozím odborné ošetření. Čerstvá Miss ČR Kateřina Sokolová si od své kolegyně bez problémů nechala prohlédnout ústní dutinu, protože si byla zcela jistá, že nemá žádné kazy. "Byla jsem nedávno u svého zubaře a zuby mám naprosto v pořádku," pochlubila se Katka.

Jana Doleželová si poté prohlédla i svůj chrup. Speciální přístroj okamžitě zobrazil její zoubky na velkém displeji. "No to je super, to kdybych měla doma, tak nemusím chodit ani k zubaři," prohlásila Doleželová.

Aichmajerová málem přišla o vlasy

Světlanu Nálepkovou si vzal na zubařském křesle do parády její holandský přítel Alex, ale když herečka viděla blížící se kleště, začala se bránit a ošetření od svého milého razantně odmítala.

Kateřina Sokolová, Zuzana Belohorcová a Eva Aichmajerová měly za úkol slavnostně přestřihnout pásku. Nůžky však Kateřinu a Zuzanu inspirovaly ke zkrácení účesu už tak krátkého sestřihu Evy Aichmajerové. "Ne! Kratší už proboha ne! Nebo budu vypadat už jako kluk," bránila se moderátorka.

Kodetová je u zubaře jako doma

Traduje se, že těhotné ženy nesmějí chodit k zubaři, přesto se na party se svým šestiměsíčním bříškem objevila i herečka Bára Kodetová. "Nemyslím, že by pro těhotné bylo nebezpečné nechat si spravit zuby. Dnes už se neošetřuje žádnými jedy, jako dřív," míní. S dentisty má své bohaté zkušenosti, protože ji zuby už hodně potrápily. "Dělali mi resekce, mám můstek a pořád mi něco v puse spravují. U zubaře jsem prostě jako doma," svěřila iDNES.cz nastávající maminka.

S přítelem houslistou Pavlem Šporclem přivítají prvního společného potomka začátkem srpna. "Co to bude, nechceme prozrazovat, protože ani z ultrazvuku to není stoprocentně jasné. Necháme se do poslední chvíle překvapit," říká maminka už pětileté dcery Lili. "Prožívám teď své nejkrásnější a nejspokojenější období."

Dcera Nesvadbové utekla

Na novou kliniku se přišla podívat i spisovatelka Bára Nesvadbová s čtyřletou dcerkou Bibianou. Ovšem hned mezi dveřmi ordinace se musela otočit na podpatku a zmizet, protože malá Bibi při pohledu na zubařské křeslo spustila takový pláč, že ji maminka nechtěla trápit.

Zato Jiří Langmajer se zájmem prozkoumal všechny nástroje a vrtačky. Zubař ho prý nikdy moc netrápil, protože se zuby problém nemívá.