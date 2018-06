Hanychová: Otěhotněla jsem po čtrnácti dnech, nebylo to rozvážné

"Možná jsem měla víc přemýšlet, než jsem si pořídila to dítě a víc poznat toho člověka. Já jsem otěhotněla po 14 dnech, to toho člověka moc nepoznáš," přiznala Hanychová v rozhovoru pro pořad Selebrity, který televize Óčko odvysílá v úterý ve 21 hodin.

"Otěhotněla jsem chtěně - nechtěně. Chtěla jsem to vyzkoušet, jestli to funguje a ono to zafungovalo. Myslím, že to nebylo úplně rozvážné," prohlásila moderátorka.

Agáta se nepokoušela dávat vztah dohromady, po rozchodu se jí prý ulevilo a je v naprostém klidu. Péči a alimenty na dítě zatím s Dopitou neřešili, protože byl mimo Česko.

Agáta Hanychová a Miroslav Dopita Agáta Hanychová a její syn Kryšpín

"Já po něm nechci ani korunu, ale bohužel soud mu musí něco stanovit. Takže to nejnižší co půjde," řekla moderátorka, která se nebojí, že by syna sama neuživila.

"Určitě. On jí strašně málo. Ne, to zvládnu. Já jsem se vždycky o sebe dokázala postarat, takže z tohoto strach nemám," prohlásila.

Hanychová se k novému vztahu s moderátorem a hudebníkem Jakubem Prachařem zatím nechce vyjadřovat. Podle bulváru měl být právě on důvodem k rozchodu s Dopitou.