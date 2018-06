Agáta Hanychová se tajně vdala za Jakuba Prachaře. Nevěděla to ani Žilková

Agáta si přitom své jméno dlouhá léta budovala jako obchodní značku. "Je to od ní velké gesto, je vidět jak si vztahu s Jakubem váží," uvedla Žilková.

Ona sama o svatbě nevěděla, stejně jako zbytek rodiny. "Dozvěděla jsem se o tom před hodinou, jsem ale ráda. Provdala se do dobré rodiny a ani to utajení mi nevadí," řekla Žilková s tím, že nejvíce budou tajnosti mrzet Agátinu mladší sestřičku Kordulu, která by chtěla být na svatbě s ní.

Co měla Agáta při obřadu na sobě její matka neví, ale zavtipkovala, že to "klidně mohly být džíny".

"Doufám, že si Jakub kromě Agáty vzal i Kryšpína," narážela herečka na Agátina syna z předchozího vztahu. Překvapivá zpráva o svatbě Veroniku Žilkovou potěšila, Jakub Prachař má totiž podle ní na Agátu dobrý vliv.