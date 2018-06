Agáta Hanychová se poprvé veřejně omluvila Simoně Krainové

"Myslím si, že z mé i Simoniny strany je to celé zbytečné," uvedla modelka na Primě a vůbec poprvé se tak své kolegyni z modelingové branže veřejně omluvila.

Za celým sporem, který začal už před dvěma lety, paradoxně stojí jediný muž - hokejista Jiří Hudler, s nímž obě krásky randily. Hanychová - zřejmě v náporu emocí - tehdy v jednom z rozhovorů prohlásila, že Krainová vypadá vedle Hudlera jako jeho matka. Od té doby si nemohly přijít na jméno a mediální přestřelky byly těméř na denním pořádku.

Jeden z největších sporů se odehrál loni v květnu, kdy Simona Krainová nechala mladší kolegyni vyvést z podniku, kterému propůjčila tvář. "Ráda bych vzkázala jedné holce tady, že jí asi brzo nakopu prdel!" nebrala si tehdy servítky Krainová. Hanychová, v té době zaměstnaná jako bulvární redaktorka, se i tak dožadovala vstupu a sokyni v lásce častovala prostřednictvím televizních kamer nevybíravými gesty.

"Proč by měl být v mém podniku někdo, kdo mě neustále verbálně napadá? Začalo to tím, že o mně řekla, že vedle Jirky Hudlera vypadám jako jeho matka, naposledy její kamarád Pavel Novotný udělal video o tom, že hokejisti jsou burani, kteří nemají ani výuční list, a že já jsem stará hnusná odporná rašple, se kterou by měl něco jenom proto, aby naštval Hudlera a udělal Agátce radost. A to ještě reprodukuju slušně. Tohle už je fakt moc a já to nemíním jen tak snášet," obhajovala tehdy svoje rozhodnutí Krainová.

Nyní je ale vše jinak - ani jedna z dam již není partnerkou Jiřího Hudlera, navíc oba rozchody byly poněkud bouřlivé.

A co víc - z Krainové je nyní manželka a maminka a je možné, že v očích Hanychové lidsky povyrostla.