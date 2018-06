Agáta Hanychová potvrdila těhotenství, je ve třetím měsíci

"Tajila jsem to, protože do toho nikomu nic není. Ten tlak médií se už ale nedal vydržet," prozradila Hanychová, proč až teď o těhotenství promluvila.

Roli v tom sehrála i modelčina práce. Hanychová je totiž tváří produktů, které se k těhotné ženě příliš nehodí.

I když zatím téměř nepřibrala, dlouho by těhotenství neutajila.

Rodit by měla v srpnu. "Mám za sebou základní testy a vše je v pořádku," řekla.

Rodiče Agáty Hanychové s jejím přítelem Miroslavem Dopitou

Otcem dítěte pětadvacetileté modelky je její současný přítel, osmadvacetiletý hráč amerického fotbalu Miroslav Dopita, který už jedno dítě má. O svatbě pár zatím neuvažuje.

"My se ještě moc neznáme, takže svatba nepřichází v úvahu," řekla deníku AHA! Hanychová s tím, že dítě neplánovali, nicméně se na něj těší. A to nejen nastávající rodiče, ale i budoucí babička Veronika Žilková. "V podstatě mám pocit, že ona a moje nejmladší sestra Kordulka čekají mé dítě. Jsou to takové tetky a pořád to řeší," dodala modelka.

Hanychová iDNES.cz 13.1.2011 tvrdila do kamery, že není těhotná, podívejte se