Hanychová nepolevuje kvůli těhotenství v práci a nepřestala ani pít a kouřit

"Chtěla bych mít přestávku asi tak měsíc. Naivně si myslím, že by to mohlo stačit. Hlídat bude maminka. Řekla mi, že jestli jí budu platit tolik, co ona platí svým chůvám, tak zůstane klidně doma a přestane pracovat," prozradí své plány modelka.

Na její pracovitosti prý ztroskotaly i její předchozí vztahy. "Myslím, že chlapi unavenosti a lenosti moc podlehnou. Pracovali méně než já. Já odcházím z domova v šest ráno a vracím se ve tři ráno," říká Hanychová. Sama prý není nikdy unavená, i když v rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že kvůli těhotenství spí daleko víc než dřív.

"Zatím pracuji normálně a určitě kvůli těhotenství neodmítám pracovní nabídky, ale přiznám se, že daleko více spím. Často, když přejíždím večer z akce na akci, kde mám přehlídku, tak své manažerce Hance v autě usnu. A až Hanka zaparkuje, tak mě vzbudí a já jdu předvádět."

Dítě si prý přála, ale netušila, že se to stane tak rychle. "O dítěti jsem přemýšlela už asi pět let, ale když to teď přišlo, trvalo mi, než jsem uvěřila, že jsem opravdu těhotná. Teď už tomu věřím, jsem totiž opravdu v jiném stavu. Nechápala jsem, proč se mi chce neustále ze všeho brečet, slzy se mi hrnou do očí, i když třeba jen slyším v rádiu pomalou písničku. Naštěstí mě doktor uklidnil, že to je normální, že právě proto se tomu říká jiný stav," usmála se modelka a nefalšované slzy se jí opět nahrnuly do očí.

Ani v jiném stavu si ale nedokáže odpustit cigaretu a skleničku vína. "Dříve jsem kouřila i šedesát cigaret denně a to jsem teď stáhla na minimum. Dám si maximálně tři až čtyři cigarety denně," prozradila Hanychová a dodala, že pití jí lékař úplně nezakázal.

"Doktor mi potvrdil, že skleničku vína nebo pivo si určitě dát mohu, tak jsem si i na Silvestra s ostatními přiťukla, ale nepiju jako dřív, jsem zodpovědná," dodala modelka.

Dítě, která čeká s Miroslavem Dopitou, by mělo přijít na svět přibližně v půlce srpna. Pohlaví se rodiče dozví začátkem jara. "Jsem holka, tak bych si samozřejmě přála mít holčičku, ale nezbývá mi, než pronést tu tolik známou větu: Hlavně, ať je to zdravé," řekla Hanychová, na které začíná být těhotenství pomalu vidět.

Otěhotněla prý kvůli žvýkačkám

Bříško odhalila při představování nových energetických žvýkaček, pro které nafotila kampaň. A to i přesto, že je v tomto stavu nesmí konzumovat.

Filip Trojovský představil kampaň s Agátou Hanychovou

Prý to byly ale právě energetické žvýkačky, které stojí za jejím těhotenstvím. "Když jsem jednou na začátku prosince kvůli předchozímu žvýkání energetické žvýkačky nemohla spát, nezbylo mi v noci nic jiného, než se s partnerem pokoušet o miminko," dodala se smíchem modelka.