Agáta Hanychová: Nebudu pomlouvat otce svého syna, už kvůli Kryšpínovi

Celou kauzu ale moc rozebírat nechce. "Je to kvůli tomu, že nechci, aby Kryšpín, až mu bude šest let a bude umět číst, si dal do Googlu moje jméno, a vyjelo mu tam, že jsem pomluvila jeho tatínka," prozradila Agáta.

Podle bulváru si měl Dopita v den oslavy narozenin své snoubenky domluvit schůzku s jinou ženou, a když ho odhalili, utekl.

Hanychová prý dokáže nevěru odpustit, přestože to pro někoho může být důvod k ukončení vztahu a k rozchodu. Protože ale mají spolu téměř ročního syna, staví se k celé situaci jinak. Aby si užila trochu klidu, za měsíc odjede do zahraničí.

"Bulvár mě živí, ale teď už ho mám docela dost. Takže jsem ráda, že odjedu na měsíc do Itálie trochu si odpočinout. Neřeknu ale, kam to bude," prohlásila moderátorka a modelka.

Spekulace o rozchodu s hráčem amerického fotbalu se také nezakládají na pravdě. Moderátorka potvrdila, že plánuje i veselku.

"Určitě bude někdy svatba, až budeme mít oba dva čas, což nebude v brzký době. A když bude svatba, tak to určitě nikomu neřeknu," dodala Agáta.