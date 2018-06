Agáta Hanychová: nový milenec?

Lukáš Vyhnal alias Lukemo měl na Agátu políčeno už dost dlouho. "Agáta se mu líbí už několik let a všude má vylepený její fotky," sdělil iDNES.cz další člen kapely.

Celý večer ti dva postávali u baru a měli si co vyprávět. Chvílemi si do oušek šeptali něco, co neměl slyšet nikdo třetí. Lukemo objednával Agátě koktejly a oba se celý večer náramně bavili. Dle sdělení barmana odcházeli ve vzájemném objetí těsně před zavírací dobou.

Zpěvák oblíbené skupiny je momentálně sám, ale Agáta má již rok přítele, podnikatele Marka. Vyměnila ho neposedná modelka za zpěváka Lukema, nebo to byl jen nezávazný flirt?