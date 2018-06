Týden jsem byla mimo, říká Agáta Hanychová o prodělané nemoci syna

"Už jsme se z toho dostali, ale už mu rostou další zuby. Já říkám, že má zubů jak žralok, že to není ani možný, jak pořád rostou. Ale doufám, že už to bude jenom lepší," řekla na kameru iDNES.cz Agáta Hanychová.

Nemoc nevyřadila z provozu jen malého Kryšpína, ale i jeho maminku, která musela veškeré pracovní aktivity zrušit a zůstat doma.

"Ten týden jsem zrušila všechno, co jsem mohla, a ležela jsem s Kryšpínem na gauči, jak nám řekla paní doktorka. I když u rok a půl starého dítěte je to trochu nemožné, takže jsme se všichni snažili, jak jsme mohli. Zvládli jsme to, ale bylo to pro mě hodně náročné. Sáhla jsem si na dno," přiznala modelka.

Agátě Hanychové pomáhá s výchovou syna i její partner Jakub Prachař.

A i když jí pomáhal partner Jakub Prachař, o ty nejcennější rady si volala vlastní mamince, herečce Veronice Žilkové.

"Volala jsem mamince po asi šesti dnech, jestli by nemohla přijet aspoň na hodinu, že nevím, co se jinak stane. Teď je malý doma s Kubou a já můžu konečně pracovat, tudíž jsem si přišla odpočinout do práce," dodala na jednom z večírků Hanychová, jež si vydělává i jako televizní reportérka.

Síly nyní upíná na blížící se dovolenou. Jak uvedla, v březnu vycestuje k moři.