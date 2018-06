Agáta Hanychová napekla cukroví a odjela za teplem

"Už od svých třinácti let peču cukroví pro celou rodinu a celkem upeču vždycky 25 druhů," prozradila Hanychová s tím, že si i při svém náročném programu na pečení udělá vždy čas. "Peču jak můžu, ale většinou se k tomu nedostanu před desátou večer. Začínám péct po příchodu z práce a jednu noc jsem pekla až do sedmi hodin do rána," uvedla modelka.

V uplynulém roce se jí podařilo zhubnout přes sedm kilogramů, ale dietou se přes Vánoce netrápí. "O Vánocích jím úplně všechno, co chci. Když mám pak pocit, že jsem tlustá, tak potom raději čtrnáct dní nejím. Pravidelně třikrát týdně cvičím, tak nemám problém s dlouhodobým udržováním váhy," upřesnila česká Paris Hilton.

Agáta Hanychová tráví vánoční dny v exotice, ale na Silvestra bude již zpátky v rodné zemi, protože Nový rok ve Špindlerově mlýně si nemůže nechat ujít. "Na Silvestra budu už určitě zpátky, ten chci strávit ve Špindlu. Jsem tam každý rok a i letos tam musím být. Chybět nebude ani snowboard, na kterém jezdím už deset let," odkryla své plány Hanychová a nevyloučila variantu, že na dovolenou odletí úplně sama.

A jak je na tom dcera herečky Veroniky Žilkové s nakupováním Vánočních dárků? "S mojí matkou jsme se dohodly a poslední tři roky si už dárky nekupujeme, ale vyrábíme. Minulý rok mi máma napsala úžasnou knížku pohádek a já jsem jí zase vyrobila tablo z fotek. Sourozencům, protože jsou velcí, jsem se rozhodla dát peníze, aby si koupili to, z čeho budou mít radost. Přece jim nebudu kupovat trička, která se mně líbí a jim se líbit nebudou."

Aktivní tmavovláska se přiznala, že má nakupovací úchylku a svým blízkým by nejraději koupila všechno, co se jí libí. "Nakupováním dárků jsem postižená a nejraději bych na Vánoce nakoupila všechno. Proto mi letos máma řekla, že je vlastně dobře, že nebudu na Vánoce doma a nebudou se dárky rozbalovat několik hodin," dodala Hanychová.