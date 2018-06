Agáta Hanychová má nové vlasy. Podívejte se

"Mám teď na hlavě tolik vlasů, že si je ani sama neumyju. Marty mě teď bude mít v salonu pomalu každý den. Ale byl to celé jeho nápad, tak ať to má," prohlásila Hanychová o svém dvorním kadeřníkovi.

Modelka má sice své vlasy husté a kvalitní, ale bohužel jí nerostou tak rychle, jak by si přála. A nebyla by to ona, aby ani v délce prodloužených vlasů nešla do extrému. Tak ji teď zdobí opravdu nepřehlédnutelná paráda.

Její nové vlasy měří šedesát centimetrů a pocházejí z Indie, která je světovou velmocí, co se týče dodávání pravých vlasů ať už pro metody prodlužování a nebo k výrobě paruk a příčesků.



Lucie Váchová, Agáta Hanychová a Martina Dvořáková

Agátu Hanychovou zastihl iDNES.cz ve čtvrtek večer na Luxury party, pořádané u příležitosti uvedení nové značky vodky na trh, v družném rozhovoru s maminkou přítele Jana Charouze. "Honzova maminka je fajn, rozumíme si spolu. Rozhodně bych o ní ale nemluvila jako o potencionální tchyni, jelikož svatbu s Honzou zatím určitě nechystáme. Je nám spolu dobře tak, jak to teď je."