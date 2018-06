Agáta Hanychová jde do sebe. Myje okna cizím lidem

"Vím, že vás to asi překvapuje, ale umím mýt okna. Neví se to, nechtěla jsem si pokazit image," řekla se smíchem Hanychová na benefičním galavečeru bojových umění Tiger show ve Sportovní hale Sparta Praha.

Misska a modelka totiž pomáhá občanskému sdružení Prosaz, které sdružuje především zdravotně postižené z celé České republiky a shání k nim dobrovolníky na pomoc v domácnosti.

"Znám tohle sdružení a lidi v něm od dvanácti let, teď jsem to převzala po mámě, ona už to nestíhala. Takže přijdu třeba tady k paní Šmídové a umyju jí okna," vysvětlila s pohledem na paní na vozíčku.

Výtěžek benefičního galavečera, kterého se Hanychová zúčastnila, byl věnován projektu Prosazu nazvanému Doma je doma. Bez nároku na honorář na něm vystoupily i zpěvačky Marcela Březinová, Michaela Nosková, Gábina Goldová a zpěvák Martin France.

Akce byla prvním charitativním počinem na podporu projektu Doma je doma. Bude se v nich ovšem pokračovat dál. "Chceme Prosazu pomáhat a ukázat mladým lidem, že bariéra mezi člověkem, který třeba může držet sklenku se šampaňským sám a který to bez cizí pomoci nesvede, je velmi úzká," řekl zástupce Tiger týmu.

Její herecké umění už přináší ovoce

Sklenku určenou ke slavnostnímu přípitku držela zástupkyni Prosazu právě Agáta Hanychová. Víkend měla mimochodem nabitý. Z večerní akce v Praze spěchala ještě na módní přehlídku do Českých Budějovic. "Jezdím teď s DJ Uwa a Lucou po akcích a předvádím tam. Naštěstí neřídím, řídí Uwa, já sedím v autě mezi Lucou a Elvisem," směje se Hanychová.

Za dobrý skutek byla Agáta odměněna zprávou o úspěchu komedie Crash Road, v němž hraje hlavní roli. "Právě mi přišla esemeska, že náš film dostal zvláštní cenu poroty na festivalu v německém Chemnitzu," radovala se modelka. Že by její herecké umění, které zřejmě zdědila po matce Veronice Žilkové, přinášelo ovoce?