Agáta Hanychová: hrozí jí vydírání!

Agáta totiž shazuje plavky jen na zahradě své slavné matky, herečky Veroniky Žilkové, aby neopálená místa nevadila při focení. A tam často pobývají i její bratři, kteří už se jednou snažili obohatit na její účet a prodávali ve škole její telefonní číslo.

"Dělal to hlavně Honzík ve škole. Nevím, za kolik, to mi neřekl, ale když mi volalo asi dvacet smějících se chlapečků, tak jsem hezky zašla za každým a z jednoho to vypadlo. Číslo jsem nezměnila, přestalo je to bavit," vzpomíná Agáta a připouští, že by její podnikavý bratr mohl zajít dál.

"Za zdí zahrady už pár fotografů kdysi číhalo, vyhazovali jsme je odtud, teď už je dlouho klid. Leda že by mě nějaký můj bratr vyfotil a pak mě vydíral. Doufám, že ho to nenapadne," říká s obavami v hlase Hanychová.