Agáta Hanychová chce mezi VyVolené

"Každý se bojí a tvrdí, že by do toho nešel. Já bych to klidně zkusila. Ale nevím, jestli televize vůbec druhé VyVolené plánuje."

"Budeme si to pamatovat," odpověděla Agátě přímo ve studiu moderátorka Tereza Pergnerová.

Hanychovou láká ve vile hlavně zábava a rozhodně nemá pocit, že by se soutěžící jakkoliv před národem ztrapňovali, nebo příliš odhalovali. "Jestli bych do reality show šla, tak jedině do VyVolených. Big Brother se mi nelíbí. VyVolení mají hezčí barák, je tam příjemnější prostředí a rodinnější atmosféra. Velký bratr je studený," vysvětlila Agáta.

A jakou by ve vile zvolila strategii? "Tak o strategii jsem opravdu ještě nepřemýšlela."

Jiná populární reality show - SuperStar - nepřipadá prý v úvahu. "Neumím zpívat," vyloučila tuto možnost dvacetiletá dcera Veroniky Žilkové, miss, studentka fotografie a herečka, která právě dokončila svůj první film Crash Road.