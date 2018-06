Těhotná Hanychová bude na Óčku zaskakovat za těhotnou Evu Decastelo

"Bylo to moc příjemný, stihli jsme to natočit v rekordním čase, za hodinu a deset minut. Trému jsem samozřejmě měla, ale naštěstí jsem to zvládla. Párkrát jsme to zkusili nanečisto a pak už se rovnou točilo. Hodně mi pomohla paní režisérka Renata, která měla se mnou trpělivost," řekla iDNES.cz Agáta Hanychová, která je sama v požehnaném stavu a je tak jasné, že její působení na Óčku je dočasné.

Kamerových zkoušek na zaskakující moderátorku pořadu Stylissimo se zúčastnila třeba modelka Nikol Moravcová či zpěvačka Markéta Konvičková. Televize však vsadila na těhotnou Agátu Hanychovou, aniž by si ji předem testovala. "Vzali mě bez kamerových zkoušek," chlubila se modelka.

Tým hudební televize přiznal, že Agáta Hanychová pro ně byla sázkou do loterie, ale po prvním natáčení se nebojí přiznat, že obavy byly zbytečné.

"Vybrala jsem si ji, protože má hodně blízko k módě, rozumí jí, zabývá se jí, sama předvádí a má k tomu co říct. Navíc jsou s Evou kamarádky, tak je to taková těhotenská výpomoc," uvedla režisérka pořadu Stylissimo Renata Pazderová.

"Byl to ale risk a musím říct, že mi spadl kámen ze srdce. Byla připravená, mluvila dobře. Na to, že to bylo její první takové velké studiové moderování, byla opravdu dobrá," dodala režisérka.

Záhy ale přiznala, že drobný problém s Agátou Hanychovou štáb přeci jen měl. "Scénu stavíme na výšku Evy, a když přišla Agáta na vysokých podpatcích, měla hlavu až nad světly. Museli jsme kvůli ní celé studio přestavět," prozradila se smíchem Pazderová.

Hanychová by Evu Decastelo měla zastoupit jen na dva díly. Záleží ale na tom, jak se bude současná moderátorka po porodu očekávané dcery Zuzany cítit. Decastelo plánuje, že jí na rekonvalescenci budou stačit jen dva týdny.

"Měla jsem to tak i s Michálkem. Teď se navíc moje mamka rozhodla, že půjde do předčasného důchodu a bude nám dělat chůvu na plný úvazek, takže to bude v pohodě," řekla moderátorka Eva Decastelo.