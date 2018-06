Agáta Hanychová bude hvězdou klipu Podhůrského

Stejnojmenná písnička je podle jeho slov o zahánění ženy jeho života. Jejím povahovým rysům prý odpovídá právě dcera Veroniky Žilkové. "Agáta je výrazná žena, dovede být roztomilá i svině, je atraktivní. Navíc se umí hýbat před kamerou. Prostě to na ni sedí," vysvětluje Podhůrský svoji volbu.

Klip by měl být natočen do poloviny března, do konce února by mělo světlo světa spatřit debutové autorské CD Zdeňka Podhůrského a kapely Underhill s dvanácti původními rockovými písněmi s českými texty. Křest obou novinek herce a zpěváka je naplánován na 1. dubna. Apríl to ale prý nebude.

Podhůrský, který má po svém boku i nadále dvacetiletou přítelkyni Ilonu, kromě práce na desce zkouší muzikál Krysař, který se již brzy vrátí na prkna Divadla Kalich, pracuje ve své Galerii Na Bělidle a věnuje se režii dabingu. Aby večer brzy neusínal, dopuje se energetickými nápoji. "Jsem hodně unavený, přiznávám. Nedávno jsem byl na premiéře v divadle a začaly se mi zavírat oči. Energetický nápoj naštěstí pomohl," prozradil Podhůrský.