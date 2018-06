Agáta Hanychová bránila svého přítele pěstmi

9:00 , aktualizováno 9:00

Karlovy Vary jsou plné celebrit. Celebrity rády pijí. Karlovy Vary jsou plné barů. Celebrity do nich rády chodí. Karlovy Vary jsou přehřátým kotlem pro celebritózní manýry. A teď to všechno dejte pod sebe. Co z toho může vzejít?