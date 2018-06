Kvůli cigaretám jí jdu po krku, říká partner těhotné Hanychové

Agáta Hanychová a Miroslav Dopita poskytli první společný rozhovor pořadu Prominenti na televizi Barrandov.

Budoucí tatínek prozradil, že se na dalšího potomka velmi těší, ale příliš se mu nelíbí životní styl jeho těhotné partnerky. Problém je hlavně kouření. "Tohle jí netoleruju. Jdu jí furt po krku. Nelíbí se mi to, ale zase chápu, že je to zvyk a přestat kouřit hned úplně nejde," řekl Dopita.

Sám prý začal kouřit, když se dal s Hanychovou dohromady, cigaretu si ale prý dává jen zřídka.

Agátě by doporučil i zvolnění pracovního tempa a omezení nočního života, v němž stále nepolevuje. "Měla by to trochu omezit a víc se šetřit. Ale vidím, že ji to zatím baví, tak dokud jí to nevadí, ať pracuje," dodal Dopita.

Snaží se být tolerantní i co se týká pití alkoholu. Když proti tomu nemají nic lékaři, nevadí to ani jemu. Námitky by mu stejně nebyly nic platné.

"Kouřím málo, sklenku si dám jednou týdně, nevidím na tom nic špatného. Italky nebo Španělky kouří a pijou, ať jsou, nebo nejsou těhotné. Organismus je zvyklý, tak proč to vynechat," říká k tomu Hanychová.

O tom, že by se budoucí rodiče vzali, nechce Hanychová zatím ani slyšet. Dopita ale tak striktní není. "Všechno se může stát. Zatím je to soukromá věc," řekl k možné žádosti o ruku.