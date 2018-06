VIDEO: Sexy Hanychová křtila s Prachařem, křivky obdivoval i Sobotka

"Přiznám se, že mám rád krásné ženy. Moje manželka je sběratelkou kalendářů. Milujeme přírodu a hory, ale mám v obýváku svůj koutek, kam si můžu pověsit i kalendář plný ženské krásy. Manželka pak jen řekne: ´Jo, to se ti líbí, že jo´," řekl na kameru iDNES.cz Přemysl Sobotka.

O velký rozruch se v průběhu večera postaral herec Jakub Prachař, který svou přítelkyni přišel veřejně podpořit vůbec poprvé. Objímání a lascivní polibky se však nekonaly. Oba jen na chvíli zapózovali fotografům a po chvíli poprosili o soukromí. "Děkujeme, děkujeme... to už stačí," hlásila do davu modelka.

Nový kalendář Agáty Hanychové opět vznikl pro firmu AŽD, která dodává dopravní a zabezpečovací techniku. Z modelky se tak díky tříleté práci stává odborník na železniční dopravu.

"Za tu dobu vím, jak se řídí vlaky, jak fungují semafory, už bych mohla klidně dělat průvodčí. Vlakem jsem naposledy jela nedávno do Brna. A jestli mě lidi poznávají? Když nechci, aby mě poznávali, tak se jednoduše odlíčím," smála se modelka, jež na nových snímcích odhaluje sexy křivky ve spodním prádle.

Agáta Hanychová se v průběhu křtu převlékla.

"Letošní focení bylo jiné v tom, že to bylo nahaté. Chtěla jsem to tak a jsem ráda, že to vyšlo. Osobně bych to měla nahatější ještě víc, ale to neprošlo. Třeba příště."

Slavnostní večer, jehož součástí byla i módní přehlídka, moderovala Mahulena Bočanová. Mezi hosty pak nechyběla početná rodina hlavní aktérky - dva bráchové a především dva tátové, tedy bývalé lásky její maminky Veroniky Žilkové.

Agáta Hanychová s bratrem Cyrilem

Jeden z bratrů Hanychové, Cyril Navrátil, přiznal, že jeho sestra má neodolatelný půvab. "Objektivně to musím umět rozpoznat, protože jsem z filosofické fakulty, jsem navíc jediný kluk ve třídě a i od ségry prostředí krásných žen znám dobře, takže objektivně umím posoudit, že moje ségra je hezká," uzavřel Navrátil.