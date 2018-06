VIDEO: Rozchod a nový vztah. Brečím i třicetkrát za den, říká Hanychová

"Jsem teď spokojená," odpovídá Agáta Hanychová na otázku, jak se jí daří v osobním životě. Na přímý dotaz, jestli je jejím partnerem Jakub Prachař, ale odpovídá vyhýbavě. Nic nevyvrací, ale slovy šetří.

Jakub Prachař Miroslav Dopita

"Rozhodla jsem se, že o svém soukromí mluvit nebudu. Už je toho všeho moc. Řeknu jen tolik, že se s Jakubem známe dlouho, jsme kamarádi od dětství."

Zatímco nový vztah Hanychové zřejmě kvete, s bývalým partnerem a otcem svého syna Kryšpína je v komunikaci na bodu mrazu.

"Vztahy jsou takové, že si může půjčit Kryšpína, kdy chce, nedělám mu problémy, ale na kafe spolu asi nepůjdeme. Kvůli Kryšpínovi se budu snažit s Mirkem vycházet. Když Kryšpín bude mít narozeniny, určitě budu chtít, aby tam byl i jeho tatínek, takže kvůli Kryšpínovi se s ním budu bavit, ale abych já s ním šla na kafe sama, to ne," přiznává Agáta.

Agáta Hanychová se synem Kryšpínem

"Mrzí mě to, nechtěla jsem, aby to takhle dopadlo, ale stalo se. Nevydržela jsem to, nešlo to," dodala Hanychová, kterou citové zvraty zřejmě nenechávají v klidu, jak by se mohlo na první zdát.

"Jsem v soukromí tak citlivá, že by mi to nikdo nevěřil. Poslední měsíc brečím tak třicetkrát denně. Je teď na mě takový nátlak, který jsem nezažila. Největší oporou je mi právě Kryšpín, který když se do mě zachumlá, tak je mi nejlíp," uzavírá Agáta Hanychová.