Agassi žaluje výrobce hodinek o dva miliony dolarů

"Stížnost k soudu jsme podali jak na newyorské filiálky společnosti Rolex Watch USA a Rolex Industries, tak především na samotné švýcarské ústředí firmy Rolex Holdings," přibližuje žalobu advokát Chesnoff.Hlavním bodem žaloby je podle Agassiho právníka skutečnost, že Rolex použil sportovcovy záběry hned ve dvou televizních reklamách. V jedné z nich měly být zveřejněny šoty z wimbledonského zápasu mezi Agassim a Australanem Patrickem Rafterem. Je nutné podotknout, že právě Rolex je hlavním sponzorem turnaje ve Wimbledonu. Tato skutečnost ho ovšem k použití záběrů pro komerční účely zřejmě neopravňuje."Ve smlouvě je podobné zacházení se záznamy výslovně zakázáno. My nyní po společnosti požadujeme dvoumiliónové odškodnění a také část zisků, které Rolex díky reklamním spotům utržil," cituje David Chesnoff z žaloby. Podle jeho slov se použitím Agassiho jména a záběrů jeho postavy obohatila firma bez tenistova vědomí o milióny dolarů, aniž by mu odvedla jakoukoliv část.Jedním z výsledků soudního jednání by mělo být upřesnění, kdy a za jakých okolností je možné záběry z Wimbledonu k propagaci hlavního sponzora použít a kdy to nelze. Společnost Rolex se k Agassiho žalobě doposud nevyjádřila.