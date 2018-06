Affleck nenávidí vlastní popularitu

Pomyslnou poslední kapkou bylo pro hvězdu filmu Daredevil zářijové zrušení svatby s proslulou herečkou a zpěvačkou Jennifer Lopezovou.

Další sousto pro novináře byl nedávný výstup Jennifer, která Bena vyhodila z jejich domu. Stalo se tak poté, co se Ben vrátil z divokého hazardního flámu.

"Novináři mě nenechají na pokoji. Vrtají nám do vztahu a snaží se nás doslova pranýřovat," řekl Affleck, jenž má podle vlastních slov soucit se svými fanoušky, které už neustálé informace o jeho maličkosti musí zaručeně nudit.

"Ben se mi svěřil, že už nechce vidět svoji fotku na žádném dalším časopise. Tvrdí, že ho publicita z poslední doby znechucuje a je mu špatně ze sebe samého. Ben dobře rozumí lidem, kteří jsou stejně jako on znechucení, kolik toho o něm noviny napsaly a kolik je všude jeho fotografií. Hodně ho to otravuje," řekl Affleckův herecký kolega z filmu Dobrý Will Hunting Matt Damon.

Jedním dechem hned také popřel obvinění novinářů, kteří Afflecka nařkli z toho, že využil milostného románku s Jennifer jen k tomu, aby zvýšil svůj společenský kredit.

Ben se nepotřebuje přiživovat

"Ben rozhodně nešel do vztahu s tím, že by si řekl, že mu to zaručí pořádný zájem novinářů a popularitu. Takový rozhodně není. Hodně toho dokázal jako herec, tak se nepotřebuje přiživovat na něčí slávě," uvedl Matt Damon.