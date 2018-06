Affleck dal prý Lopezové sbohem

Webová stránka http://people.aol.com s odvoláním na dobře informované zdroje oznamuje, že Affleck se rozhodl vztah přerušit.

Zatím se nepodařilo kontaktovat tiskové tajemníky obou herců.

Slavný pár prý původně plánoval svatbu na 14. září do kalifornské Santa Barbary.

Ve středečním společném prohlášení však herci veřejnosti sdělili, že sňatek se odkládá vzhledem k nežádoucí publicitě.

Podle některých spekulací by však za tímto rozhodnutím mohlo být něco jiného. Například to, že Affleck se minulý měsíc nechal načapat, jak jde do striptýzového klubu sám, bez Lopezové.

Dalším problémem je i kasovní neúspěch jejich prvního společného filmu Gigli, který kritika strhala a který diváky příliš nenadchl.