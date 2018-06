Affleck a Garnerová čekají holčičku

„Moje maminka chtěla vědět, jaké jí dáme jméno. Jen jsem odvětil, co záleží na jméně, hlavně když to bude zdravá vnučka. Naše dítě bude úžasné,“ citoval Afflecka americký magazín In Touch.

Hvězdný pár se potkal během natáčení snímku Daredevil.

Krátce po zásnubách letos v dubnu Ben oznámil, že o svém soukromí neposkytne novinářům sebemenší informaci, aby předešel humbuku, který doprovázel jeho zásnuby s Jennifer Lopezovou.

Ben si vzal Jennifer 29. června při malém obřadu během západu slunce.

Zúčastnili se ho pouze blízcí přátelé a rodina.

Novomanželé pak strávili svatební noc v luxusní vile na tropickém ostrově Parrot Cay.