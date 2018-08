Adriana Sklenaříková zveřejnila první fotku své dcery Niny

Na snímku Adriana Sklenaříková drží malou holčičku za ruku, na které má náramek se jménem. Jak napsala pod fotografii, Nina vážila při narození 3 285 gramů a měřila 54 centimetrů.

Nezapomněla poděkovat ani lékařům z Nemocnice kněžny Grace v Monaku, kde modelka porodila přirozenou cestou a bez komplikací.

„Jsme obě v pořádku. Porod proběhl přirozeně a právě prožíváme nejkrásnější období našeho života. Štěstí přesahuje všechna očekávání,“ napsala iDNES.cz už před pár dny novopečená maminka.



Adriana Sklenaříková, která se potomka dočkala až s druhým manželem, předtím několikrát neúspěšně podstoupila umělé oplodnění.

Pro Magazín DNES jen pár dní před porodem přiznala, že lituje jen jedné věci - že dítě neměla dřív. „Já se vždycky viděla jako matka, ale až jednou, někdy, po čase. Připadala jsem si nekonečně mladá a říkala si, že můj čas ještě nepřišel. V tom jsem se mýlila,“ prohlásila.

Podnikatel Aram Ohanian jako desetiletý emigroval s rodiči z arménského Jerevanu do Paříže. Pak se přestěhoval do Maroka. Tam se poznal s Adrianou Sklenaříkovou a dohromady se dali v roce 2011. Bylo to v době, kdy skončilo modelčino třináctileté manželství s fotbalistou Christianem Karembeu. Aram a Adriana se vzali v létě 2014 v Monaku a po civilním obřadu následovala svatební party v Maroku.