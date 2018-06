Adriana Sklenaříková žije ze vzduchu

Když Sklenaříková přizná svou "slabost pro sladkosti", znamená to, že na večírku ují čtvrtku dortu, anebo že za tři dny sní půl pribináčku.

V Praze nedávno kvůli křtu dokumentu s názvem Adriana strávila dva dny, ale jíst ji prakticky nikdo neviděl. Při rautu si na malý talířek naložila jen pár kousků ovoce a uzobla z manželova talíře kousek libového masa.

Druhý den čekaly Adrianu nějaké dotáčky k instruktážní kazetě o tom jak se stát modelkou a spousta focení a rozhovorů s novináři. "Za celý den měla jen kávu, matonku a jednu colu light," vzpomíná režisér dokumentu Miloslav Šmídmajer.

I když třiatřicetiletá kráska skoro nejí, neztrácí půvab. Je stále štíhlá a dokonce jsou její tvary plnější, než u většiny modelek. Proto patří Adriana Sklenaříková k luxusním modelkám, které si návrháři žádají především na předvádění modelů, v nichž vyniknou ženské tvary, hlavně prádla a večerních šatů.

Butik ušil malé kozačky

V Adrianině nabitém pražském programu se našla chvilka také na nové boty. Italský butik Fiorangelo, který slovenské majitelky otevřely v Pařížské ulici v Praze teprve před několika týdny, Sklenaříkové přichystal jako dárek kozačky ušité na míru. K překvapení všech však byly Adrianě malé. Její manažer Miro Šimonič totiž domluvil špatnou velikost.

"Mám číslo třicet devět, ale u letních sandálů a pantoflí. U kozaček potřebuji o číslo větší," vysvětlila Adriana zklamaným prodavačkám. Zkoušela pak ještě několikery jiné boty. Nakonec si přece jen ve své velikosti vybrala a odnesla si béžové natahovací kozačky za bezmála 20 tisíc korun. Další dva páry si nechala doručit poštou.

Okradený Karembeu

Poprvé za Sklenaříkovou přijel do Prahy tentokrát i její manžel, fotbalista Christian Karembeu. Štáb společnosti Pluto film a vido, který ho do české metropole pozval, se mohl přetrhnout, jen aby se tu Chrisovi líbilo. "Když se řekne Praha, vybavila se mu totiž až dosud nešťastná příhoda o tom, jak tu chtěl před časem na Vinohradech koupit hotel a naletěl podvodníkům. Peníze, které jim dal, už nikdy neviděl a z koupi sešlo," líčí Šmídmajer. "Chtěli jsme zrušit jeho nemilou asociaci na Prahu."

Snad se to podařilo, když si Karembeu, původem z Nové Kaledonie, prohlédl Pražský Hrad i kapli svatého Víta, prošel se Nerudovou ulicí a poobědval na Kampě. O půlnoci se ještě podíval na Staroměstské náměstí a až do tří do rána seděl a Adrianiným manažerem v baru. Za pár hodin už musel kvůli fotbalu z Prahy odletět zpět do Ženevy, kam se přestěhovali z Athén poté, co Chris změnil klub.

"Zatím bydlíme v hotelu a hledáme si nový domov," svěřila se Adriana. Chris jí s sebou do Prahy přivezl ukázat několik fotografií ženevských domů, které se mu zdály jako vhodné, ale ani jeden z nich si Sklenaříková nevybrala.