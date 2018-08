Lituji jediné věci, že jsem dítě neměla dřív, říká Adriana Sklenaříková

Na těhotenství, které nemá jednoduché, ji prý překvapilo úplně všechno. I přes problémy je však šťastná, že může požehnaný stav prožívat.

„Spoustu věcí jsem konečně pochopila. Třeba ty nápisy, že máme uvolňovat místo těhotným ženám. Já byla v sedmém měsíci tak unavená, že když si nebylo kam sednou, sedla jsem si prostě na zem. Na ulici, v obchodě, bylo mi to úplně jedno. Prostě jsem se posadila a odpočívala. Neušla jsem deset kroků, aniž bych si nepotřebovala odpočinout. Vůbec to nešlo překonat,“ prozradila nastávající maminka.

První čtyři měsíce kvůli nevolnostem nemohla nic jíst a hrozilo, že jí budou muset dát umělou výživu. V pátém měsíci se to naštěstí změnilo a modelka trochu přibrala.

„Já bych byla nejradši, aby moje těhotenství trvalo pořád. Moje obtíže nejsou nic proti tomu pocitu štěstí, jaký mám z toho, že v sobě nosím zdravé dítě. To je něco tak úžasného, že to pořád vnímám jako zázrak. Jsem posledních devět měsíců strašně spokojená a klidná. Až mám skoro pocit, že nechci jít rodit, je mi líto o to přijít. Říkám si, že to už nikdy nezažiju a dítě už se mi do břicha nevrátí. Jsem v tom stavu hluboce šťastná,“ prozradila modelka, která s manželem čeká dceru.

Adriana Sklenaříková, která si před čtyřmi lety vzala za muže podnikatele Arama Ohaniana (63), přiznala, že lituje jediné věci. Že dítě neměla dřív.

„Já se vždycky viděla jako matka, ale až jednou, někdy, po čase. Připadala jsem si nekonečně mladá a říkala si, že můj čas ještě nepřišel. V tom jsem se mýlila,“ dodala pro Magazín DNES.