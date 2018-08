Já i dcera Nina jsme v pořádku, oznámila novopečená maminka Sklenaříková

„Nina se nám narodila 17. srpna o 15:19. Vážila 3 285 gramů a měřila 54 centimetrů. Jsme obě v pořádku. Porod proběhl přirozeně a právě prožíváme nejkrásnější období našeho života. Štěstí přesahuje všechna očekávání,“ napsala iDNES.cz novopečená maminka.

Podle francouzských médií modelka rodila v Nemocnici kněžny Grace v Monaku, kde s manželem žijí.

Adriana Sklenaříková, která se potomka dočkala až s druhým manželem, předtím několikrát neúspěšně podstoupila umělé oplodnění. Pro Magazín DNES jen pár dní před porodem prozradila, že chce rodit přirozeně.

„Pokud všechno půjde tak dobře jako doteď, tak samozřejmě přirozeně. Chci to zažít všechno tak, jak to příroda vymyslela, protože mě to hluboce naplňuje a uspokojuje. Navíc je pro dítě lepší, že si projde přirozenými porodními cestami, takže půjdu na lopatu jako většina žen,“ řekla Adriana, která po maturitě začala v Praze studovat medicínu, ale ve třetím ročníku školu vyměnila za kariéru modelky.



Sklenaříková také přiznala, že lituje, že dítě neměla dřív. „Já se vždycky viděla jako matka, ale až jednou, někdy, po čase. Připadala jsem si nekonečně mladá a říkala si, že můj čas ještě nepřišel. V tom jsem se mýlila,“ prohlásila.



Podnikatel Aram Ohanian jako desetiletý emigroval s rodiči z arménského Jerevanu do Paříže. Pak se přestěhoval do Maroka.



Tam se poznal s Adrianou Sklenaříkovou a dohromady se dali v roce 2011. Bylo to v době, kdy skončilo modelčino třináctileté manželství s fotbalistou Christianem Karembeu. Aram a Adriana se vzali v létě 2014 v Monaku a po civilním obřadu následovala svatební party v Maroku.