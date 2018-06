Adriana Sklenaříková se stěhuje do Řecka

Řecká metropole je sice nádherným městem s bohatou historií, ale je pořádně vzdálená od světa módy. Jak tedy topmodelka přijala změnu přechodného bydliště?

"Adriana jednou řekla, že kam pojede Chris, tam pojede i ona. Myslím si, že to stále platí," prozradila na nohatou krásku její maminka.

Christian Karemberu byl konkrétnější: "Adriana má radost, že budeme žít u moře a v zemi, kde pořád svítí slunce."

Zda se známý pár usadí v klidném městečku Pireus, nebo dá přednost ruchu v centru hlavního města, není ještě známé. Jediné co prozradili je to, že by chtěli mít miminko.