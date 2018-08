Adriana Sklenaříková je ve 46 letech poprvé maminkou

Server Čas.sk informuje o tom, že Adriana Sklenaříková a její manžel, podnikatel Aram Ohanian (63) se již před pár dny stali šťastnými rodiči. Cesta krásky za mateřstvím však nebyla jednoduchá.

Sklenaříková kvůli kariéře dlouho těhotenství odkládala a bezdětná odešla i z prvního manželství s fotbalistou Christianem Karembeu. S druhým manželem Aramem podstoupila dvakrát umělé oplodnění a po neúspěchu zvažovali i adopci.

Magazínu DNES dala slovenská topmodelka jediný český rozhovor jen pár dní před porodem. Svěřila se, první čtyři měsíce kvůli nevolnostem nemohla nic jíst a hrozilo, že jí budou muset dát umělou výživu. V pátém měsíci se to naštěstí změnilo a modelka trochu přibrala.

„Já bych byla nejradši, aby moje těhotenství trvalo pořád. Moje obtíže nejsou nic proti tomu pocitu štěstí, jaký mám z toho, že v sobě nosím zdravé dítě. To je něco tak úžasného, že to pořád vnímám jako zázrak. Jsem posledních devět měsíců strašně spokojená a klidná. Až mám skoro pocit, že nechci jít rodit, je mi líto o to přijít. Říkám si, že to už nikdy nezažiju a dítě už se mi do břicha nevrátí. Jsem v tom stavu hluboce šťastná,“ prozradila modelka.



Modelka v rozhovoru přiznala také to, že má v plánu rodit přirozenou cestou a svěřila se, že zanedlouho po porodu odletí do Marakéše. Nejdříve ale chce, aby si svou vnučku pár dní užila i její matka.

Sklenaříková ocenila pozitivní reakce od žen všeho věku ve chvíli, kdy oznámila své těhotenství. „Dostala jsem velmi krásné reakce. Psaly mi čtyřicetileté ženy, že jsem jim dala naději a že mi strašně přejí můj happy end. Jsem moc ráda, že pro někoho můžu být nadějí. Pamatuju si dobře na momenty, kdy mi pohled na těhotnou ženu vlil slzy do očí,“ svěřila se Sklenaříková.



Sklenaříková přiznala, že lituje jen jediné věci. Že dítě neměla dřív. „Já se vždycky viděla jako matka, ale až jednou, někdy, po čase. Připadala jsem si nekonečně mladá a říkala si, že můj čas ještě nepřišel. V tom jsem se mýlila,“ dodala pro Magazín DNES.