Adriana Sklenaříková: Když chci zhubnout, přestanu sladit

"Když potřebuji trochu zhubnout dvě nebo tři kila, přestanu sladit. Nesnáším diety! Večer jím málo a nikdy po 20 hodině," řekla Sklenaříková pro francouzský magazín Femme actuelle.

Blondýnka, která se letos ukázala také v Cannes, navíc denně vypije dva litry vody. Modelka také přiznala, že v jídle občas hřeší. Když ale musí zhubnout, čokoládu nahradí sladkým ovocem.

"Jsem velmi mlsná a ráda vařím, ale naštěstí mám dobré geny. Jím to, na co mám chuť. Miluji sladké, hodně krémové dorty, třeba s jahodami. To mám už od dětství. Na Slovensku jsou dezerty velké a dobré," prohlásila.

Sklenaříková si také hlídá spánek. Ideální je, když spí devět hodin, a jakmile má čas, lehne si přes den alespoň na deset minut. Kvůli práci a časovým posunům to není vždy snadné.

"Nejsem sportovní typ, ale kvůli práci jsem se hodně hýbala. Každé ráno cvičím 45 minut na břicho, kardio a strečink. Na začátku jsem měla trenéra. Teď už vím, jaké jsou správné pohyby," dodala modelka, která se i ve 41 letech může pochlubit štíhlou postavou, jakou měla na začátku kariéry v 90. letech.