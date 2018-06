Sklenaříková: Bylo chybou čekat s dítětem, moc bych ho teď chtěla

„Více než kdy jindy bych chtěla dítě. Je to moje priorita. Mít dítě se u mě stalo posedlostí. Byla jsem na testech a fyzicky jsem v pořádku. Můžu ho mít, ale zatím se to nestalo. Trochu jsem na sebe naštvaná. Je mi 44 let, probudila jsem se trochu pozdě,“ řekla blondýnka francouzskému magazínu Gala.

S mateřstvím dlouho čekala i kvůli tomu, že kolem sebe viděla hodně celebrit, které rodily až ve vyšším věku.

„Kdybych mohla, vrátila bych čas a pokusila se mít dítě ve vhodnější chvíli. Ale viděla jsem kolem sebe všechny ty celebrity, které se staly matkami po čtyřicítce a říkala jsem si, že mám dost času,“ přiznala.

„Každý měsíc čekám, jestli nejsem těhotná. Sleduji se. Snažím se porozumět tělu, co mi chce říct. Kdyby se to povedlo, byla bych nejšťastnější na světě. Biologické hodiny jsou ale nemilosrdné,“ dodala.

Modelka se před dvěma lety provdala za arménského milionáře Arama Ohaniana (61). Předtím byla vdaná za francouzského fotbalistu Christiana Karembeu (45). Podařilo se jí s ním otěhotnět, ale potratila. Manželství pak zůstalo bezdětné a pár se rozvedl v roce 2012.