Sklenaříková je pár dní po porodu opět štíhlá a pochlubila se dcerou

Manažer Sklenaříkové Miro Šimonič sdílel na svém instagramovém profilu fotografii šťastné maminky s dcerou Ninou v kočárku. K fotografii připsal: „Jaký to den. S nejšťastnější (a nejštíhlejší) mámou na světě a jejím malým andílkem Ninou.“

Topmodelka porodila přirozenou cestou a bez komplikací v Nemocnici kněžny Grace v Monaku. Nina vážila při narození 3 285 gramů a měřila 54 centimetrů.

„Jsme obě v pořádku. Porod proběhl přirozeně a právě prožíváme nejkrásnější období našeho života. Štěstí přesahuje všechna očekávání,“ napsala tehdy iDNES.cz novopečená maminka.

Podnikatel Aram Ohanian jako desetiletý emigroval s rodiči z arménského Jerevanu do Paříže. Pak se přestěhoval do Maroka. Tam se poznal s Adrianou Sklenaříkovou a dohromady se dali v roce 2011. Bylo to v době, kdy skončilo modelčino třináctileté manželství s fotbalistou Christianem Karembeu.



Aram a Adriana se vzali v létě 2014 v Monaku a po civilním obřadu následovala svatební party v Maroku.