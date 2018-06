Sklenaříková: Manžel slovensky neumí ani slovo, já se učím arménsky

„Na přepínání mezi jazyky jsem zvyklá. S manželem mluvím francouzsky, to jinak nejde. Naučila jsem se trošku arménsky. On slovensky neumí vůbec nic. Nic se nedokáže naučit. Mám z toho trošku nervy. Už jsem mu nalepila na ledničku nějaké slovíčka a on to prostě neumí. Takže já se musím naučit jeho jazyk,“ řekla Sklenaříková, která do Prahy dorazila pracovně, aby představila nejdražší model Škody (více zde).

Marocko-francouzský podnikatel Aram Ohanian jako desetiletý emigroval z arménského Jerevanu do Paříže. Pak se přestěhoval do Maroka. Tam se poznal s modelkou a dohromady se dali v roce 2011. Bylo to v době, kdy skončilo Sklenaříkové třináctileté manželství s fotbalistou Christianem Karembeu. Dvojice už několik let bydlí v Monaku.

Blondýnka s nejdelšíma nohama na světe si na nedostatek práce nemůže stěžovat ani po čtyřicítce.

„Čtyři měsíce jsem teď měla hodně práce. Pamatuji si, že jsem 15. srpna odešla z domu a přišla jsem až na Vánoce, bez toho, abych si vyměnila tašku. To bylo hrozné. Tak teď si oddechnu,“ prozradila.

Modelka také přiznala, že jí chybí hlavně slovenská příroda a procházky.

„Jezdím domů za mámou. To hrozně potřebuji. Chybí mi obyčejné procházky do přírody. Banská Bystrica, odkud pocházím, je obklopena horami. Vždycky jsme třeba chodili na Panský diel s otcem, dědečkem nebo mámou,“ řekla.

Modelka kromě rodiny lpí jistým způsobem také na věcech. „Já jsem ještě ta generace, která žila v nedostatku, proto si věcí vážím, opatruji je. Také oblečení i kabelky. Lidé při výrobě těchto věcí strávili hodně času a dali do toho duši a určitou energii a toho si vážím. Tím pádem si vážím také toho objektu,“ prohlásila Sklenaříková a prozradila, že za první vydělané peníze z brigády si koupila kolo, které má dodnes.

„To mi bylo asi 16 let a bylo to ještě na Slovensku, kde jsem v kuchyni umývala nádobí a čistila brambory. Koupila jsem si krásné horské kolo, bílo-růžové. Už tenkrát mělo asi 21 rychlostí. Mám ho pořád a stále se dá na něm jezdit,“ dodala.