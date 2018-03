Topmodelka Adriana Sklenaříková je v 46 letech těhotná

„Ano je to pravda. Adriana je těhotná,“ cituje slovenský list Nový Čas Mira Šimoniče, který modelku zastupuje.

Modelka v minulosti přiznala, že před založením rodiny dávala přednost kariéře. Loni prozradila, že v roce 2016 potratila. Se svým druhým manželem Aramem Ohanianem (63) dokonce uvažovali o adopci.

„Otěhotněla jsem a byla jsem radostí bez sebe. Bohužel, v sedmém týdnu těhotenství jsem potratila. Následující měsíce se mi oči zalily slzami pokaždé, když jsem potkala těhotnou ženu nebo maminku s dítětem. Opravdu se chci stát matkou. Když jsem byla mladší, tak jsem to tak necítila. S manželem se o to pokusíme ještě jednou. Pokud to opět nevyjde, zvolíme adopci,“ řekla v roce 2017 pro magazín Paris Match.

Blondýnka o dítě přišla také během prvního manželství s francouzským fotbalistou Christianem Karembeu (47). Manželství pak zůstalo bezdětné a pár se rozvedl v roce 2012.

V roce 2014 se Sklenaříková provdala za arménského milionáře Arama Ohaniana. Manželé žijí v Monaku a Marrákéši.