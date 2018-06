Adriana provokuje z trupu letadla

Zaměstnanci britské firmy, kteří portrét Sklenaříkové instalovali, se pořádně zapotili.

Trvalo jim celých osm hodin, než plakát o rozměrech 32 metrů čtverečních nalepili na trup boeingu 737.



Oblíbená Slovenka se stala vůbec první osobností světového modelingu, která bude mít svou fotografii na trupu letadla. Zástupci letecké společnosti dokonce prohlašují, že je první žijící osobností, které se dostalo té cti, že byla zvěčněna na trupu letadla.

Již dříve zvěčnily rakouské aerolinky Mozarta a anglická letecká společnost zase létá s portrétem momentálně nejslavnějšího Brita - Harryho Pottera.



Adriana vzlétla až po papeži

Původně se měla podobizna Sklenaříkové na letounu objevit už dříve. Adriana měla na trupu ležet v plavkách, ale převládl názor, že by to nebylo vhodné. Letecká společnost tedy zvolila běžný portrét.

S lužeb přepravce se ale rozhodl využít při své nedávné návštěvě Slovenska papež Jan Pavel II. a s nalepením plakátu se muselo počkat. Hlavě katolické církve by se asi nelíbilo, kdyby cestovala v letadle zabaleném do podobizny sexy modelky.



První let byl na dračku

Nízkonákladová společnost SkyEurope nyní nabízí jednosměrnou letenku z Bratislavy do Paříže (a opačně) už od 39 eur. Aerolinky přitom očekávají, že "s Adrianou" budou cestovat nejen turisté, ale i obchodníci. Na první let se podařilo prodat 92 procent míst.



Modelka, která se před pěti lety provdala za francouzského fotbalistu Christiana Karembeu, je v zahraničí nejznámější Slovenkou. "Je velmi populární," zdůvodnil deníku Le Parisien šéf SkyEurope Alain Skowronek výběr dlouhonohé blondýny jako "velvyslankyně" nové linky.

Krásná Slovenka hodlá využít své popularity také ve francouzském filmu. Za měsíc začíná natáčet svou první filmovou roli. Nabídka na roli přišla i od českých producentů pátého pokračování Básníků, v němž by měla hrát roli majitelky kadeřnického salonu.



Svůdná Adriana může být nebezpečná

Deník Le Parisien má však mírné obavy, aby lechtivá podobizna Adriany na letadle nezpůsobila nějakou katastrofu. "Doufejme, že si piloti jiných letadel při pohledu na ni nepopletou páčky," poznamenává deník.



Dvaatřicetiletá rodačka z Banské Bystrice je na Slovensku stejně slavná jako ve Francii. Tam se kráska s nejdelšíma nohama, dokonalým poprsím a něžnou tváří drží v žebříčcích krásy a popularity už dlouho na druhém místě, hned za herečkou Catherine Denevueovou.