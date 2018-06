Adriana Lima: 9 dní před přehlídkou jen tekutá strava a tvrdý trénink

14:51 , aktualizováno 14:51

Ani brazilská kráska Adriana Lima nemá dokonalou postavu zadarmo. Stejně jako jiní chodí do práce, ona pracuje na své figuře. Dvakrát denně má trénink a lije do sebe litry vody. Devět dní před přehlídkou prádla Victoria's Secret začne navíc s drsnou dietou. Nejí nic, co by musela kousat.