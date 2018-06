Britští výherci jackpotu koupili vysněný dům a pak se rozvedli

Bayfordovi vyhráli v roce 2013 v přepočtu 4,8 miliardy korun. V té době spolu byli osm let a plánovali investovat hlavně do vysněného domu s moderní kuchyní. Oslavit výhru odletěli jen s nízkonákladovou společností do Skotska.

Po patnácti měsících od výhry manželství skončilo. Rozpadlo se prý kvůli stresu. „Když vyhrajete v loterii, je to velmi stresující. To se stává. Občas se musíte v životě pohnout dál,“ řekl Adrian Bayford, který se dal dohromady s osmadvacetiletou Samanthou Burbidgovou. Seznámili se v baru a šest týdnů poté ji požádal o ruku na romantické dovolené na Maledivách.

Do vysněného domu, který s manželkou koupili za v přepočtu 222 milionů korun, tak místo manželky nastěhoval novou snoubenku. Protože slečna miluje koně, koupil jí celé stáje i krytou halu pro parkurové skákání. Dohromady za to utratil v přepočtu 130 milionů korun.

Gillian Bayfordová (41), která vychovává jejich devítiletou dceru Aimee a sedmiletého syna Camerona, je uvážlivější. Nechce prý své děti kazit penězi, takže jim dává kapesné v přepočtu 120 korun týdně a to prý jen v případě, že mají uklizeno v pokoji a ustlanou postel. „Nechci, aby dostávaly věci jen proto, že mám peníze,“ řekla listu Sun on Sunday.