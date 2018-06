Pierce Brosnan truchlí, dcera mu zemřela na rakovinu

"28. června moje milovaná dcera Charlotte Emily odešla na věčnost. Podlehla rakovině vaječníků. Byl s ní její manžel Alex, děti Isabella a Lucas a bratři Christopher a Sean. Charlotte bojovala s rakovinou s grácií, odvahou a důstojností," řekl herec časopisu People.

"Naše srdce tíží ztráta naší nádherné, drahé holčičky. Modlíme se za ni a za to, aby byl brzy lék na tuto hroznou nemoc. Děkujeme všem za jejich upřímné kondolence," dodal.

Pierce Brosnan se svou adoptivní dcerou Charlotte

Charlotte bojovala s nemocí tři roky a zemřela v Londýně. Zůstaly po ní dvě děti - čtrnáctiletá dcera Isabella a osmiletý syn Lucas.

Na stejnou nemoc zemřela v roce 1991 i její matka Cassandra Harrisová a také babička.

Brosnan byl s Harrisovou sedmnáct let až do její smrti. Do manželství, které uzavřeli v roce 1980, Harrisová přišla už se dvěma dětmi Charlotte a Christopherem. Brosnan je po smrti jejich otce Dermota Harrise v roce 1986 adoptoval a dal jim své příjmení. S Harrisovou měl i jednoho vlastního syna Seana.

Pierce Brosnan a jeho první žena Cassandra Harrisová.

Po smrti manželky se Brosnan znovu oženil až za deset let. Vzal si americkou novinářku Keely Shaye Smithovou, s níž je dosud a má s ní dva syny.