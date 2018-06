Mobil nepotřebuji. Kdyby něco, manželka jeden má, říká Adolf Born

„Internet má moje žena, pro mě je to ztráta času, místo toho raději nakreslím nějakou skicu. A mobilní telefon? Na co by mi byl, aby mi někdo volal na ulici? Bych ho zahodil do kanálu. Já chci zůstat ve své anonymitě,“ řekl Born.

A ještě jedna věc dokazuje, že to se svou příslušností ke starým časům myslí vážně. Současné uspořádání světa mu není po chuti. Považuje se za monarchistu a Česko podle něj stále patří k Rakousko-Uhersku.

„Český národ je pořád v duchu monarchistický, ale málokdo to přiznává. Já to přiznávám,“ prohlásil ve svém ateliéru, který jeho slova dokazuje. Zdobí ho totiž portrét císaře Františka Josefa.

Úctu ke starým časům dokazuje také malířův pěstěný knír, ne nepodobný kníru právě císařepána a také rozsáhlá sbírka historických pokrývek hlavy.

„Čepice a klobouky mě fascinují, rád je kreslím. Baví mě respektovat dobu a namalovat přesně takovou pokrývku hlavy, která se v dané době nosila,“ vysvětlil v magazínu Barrandovská sedmička, který TV Barrandov vysílá v neděli večer.

Na svou sbírku je náležitě pyšný, ale už ji prý nerozšiřuje. „Lidé mi čepice dávali jako dárky, některé jsem si i sám kupoval, ale už to nemám kam dát. Už to stačí.“