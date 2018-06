Už jsem umřela? ptávala se Adina Mandlová své ošetřovatelky na zámku

9:20 , aktualizováno 9:20

Velkolepý nástup a o to smutnější konec. Herečka Adina Mandlová patřila ve 30. letech k největším československým filmovým hvězdám, muži se jí dvořili, šla z role do role. Jenže stačilo pár přešlapů a všechno bylo jinak. Zemřela sama, bez přátel a rodiny. Ve středu by jí bylo 105 let.