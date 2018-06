Adeptky na Českou Miss by daly kafe s Klausem

Casting se konal v pondělí 3. prosince v pražském hotelu Marriot. V semifinále se 12. prosince utká celkem třicet sedm dívek, nejlepších dvanáct se na začátku února sejde na finálovém večeru. Vítězky získají kromě cesty do Thajska ceny za více než pět milionů korun.

Kromě dívek z Prahy a středních Čech nechyběly na castingu také Jihočešky či Severočešky. O postup do semifinále bojovaly většinou studentky, dívky se tak mohou pochlubit neobvyklými znalostmi. Jedna například studuje teologii a umí starohebrejsky. Mezi soutěžícími se objevila i asistentka kouzelníka. Mezi často uváděnými zájmy byly různé sporty, jako snowboard, basketbal nebo bojové umění.

K dalším zálibám soutěžících patří i hudba a na finále by tak mohl zaznít třeba Chopin. Jiná dívka zase maluje abstraktní obrazy. Cestování je další oblíbenou vášní. Jedna blondýnka, která postoupila do semifinále, se každý rok nemůže vynadívat na krásu norských fjordů.

Za nejdůležitější vlastnost označovaly soutěžící často upřímnost. Na otázku, koho by chtěla za prezidenta, odpověděla jedna z nich, že ze současných politiků nikoho, ale pokud by si mohla vybrat, byl by to její otec. Další by neodmítla pozvání současného prezidenta Václava Klause na kávu.