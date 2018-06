K Adele se nesmí přiblížit nikdo, koho nevyšetří její osobní lékař

„Musela jsem zrušit koncert během poslední části svého turné ve Phoenixu v Arizoně a nikdy v životě jsem nebyla z ničeho víc zdrcená. Máme lékaře, který přijde každý týden a všechny vyšetří, abych za nimi pak mohla přijít a mluvit s nimi. Takže každý dostane placku, a když má placku, tak vím, že k němu můžu přijít a říct: Ahoj, jak se máš? A dotknout se ho. Když nemá tuto placku, je v karanténě,“ přiznala zpěvačka na koncertě v Michiganu svým fanouškům.



Adele se na turné vrací po dvou týdnech pauzy, kterou strávila ve svém novém domě v Los Angeles. A jako Britka s nízkým fototypem se na kalifornském slunci pěkně spálila.

„Slunila jsem se bez opalovacího krému, takže pod celým tímto kostýmem jsem pěkně, ale opravdu pěkně spálená,“ práskla na sebe desetinásobná držitelka Grammy.

Adele měla před dvěma měsíci vystoupit ve městě Phoenix v Arizoně na druhém koncertě, ale musela ho zrušit. To už se prý nikdy nesmí opakovat.

Zrušení koncertu ohlásila na sociální síti:

„Moc se omlouvám, ale nezvládnu další koncert, který tu byl naplánovaný. Několik dní zápasím s chřipkou. První koncert tady jsem si vážně užila, ale už to nejde. Zkoušela jsem to nějak překonat, ale jak slyšíte, moc to nepomohlo,“ sdělila.