Adele bude mít obyčejnou svatbu, nechce světu ukazovat, že je bohatá

Držitelka mnoha Grammy, Zlatého globu i Oscara za filmovou píseň by si mohla dovolit pompézní obřad a následnou obrovskou hostinu, ale nic takového nemá v plánu. Chce, aby si velký den užil především její čtyřletý syn a rodina a nepotřebuje prý dělat velkou svatbu jen proto, aby měli paparazzi hezké snímky.

„Adele všem říká, že nechce, aby její svatba byla formální či okázalá. Chce, aby to vyjadřovalo to, jak žijí jako pár. Adele chce malý obřad, pak ohňostroj a poté večeři. Není škrt, ráda všem dopřeje krásný den, ale nechce, aby to bylo zbytečně okázalé,“ svěřila se zpěvaččina kamarádka deníku The Mirror.

Se Simonem Koneckim, s nímž má čtyřletého syna Angela, se prý chtějí vzít v Los Angeles, kde teď společně žijí a kde také stráví Vánoce.

Adelin budoucí manžel by chtěl po svatbě druhé dítě, zpěvačka má ale hrůzu z toho, že by mohla mít po narození miminka opět poporodní deprese.

„Jsem vystrašená. Měla jsem opravdu hrozné poporodní deprese, když se mi narodil syn. Strašně mě to vystrašilo. S nikým jsem o tom nemluvila. Zdráhala jsem se o tom hovořit,“ sdělila Adele v rozhovoru pro magazín Vanity Fair, když se jí redaktor zeptal na to, zda plánuje druhého potomka. Další dítě je tedy zatím v nedohlednu.

Adele se po porodu na několik měsíců stáhla z veřejného života. První velkou akcí bylo předávání Zlatých glóbů (11. leden 2013):