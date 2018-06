Poznali byste ji? Zpěvačka Adele ze sebe udělala George Michaela

V podobě svého idolu George Michaela poděkovala Adele všem svým fanouškům za přání k jejím 27. narozeninám. „Díky za vaše narozeninová přání, měla jsem se báječně. Byla jsem za svého hrdinu,“ napsala k fotkám vydaným po její narozeninové oslavě Adele.

Zpěvačka víc o oslavě neprozradila, ale podle deníku Daily Mail se konala u ní doma s rodinou a přáteli.

Adele, která sociální sítě používá výjimečně, tak své fanoušky fotkami a poděkováním potěšila, ještě víc by je ale nadchla třetí deskou, na kterou tak dlouho čekají.

Zpěvačka ji prý už dává dohromady, neustále ale oddaluje její vydání. Poslední zprávy ale mluví o tom, že by mohla vyjít ještě letos. „Nové album je teď plánováno na září tohoto roku. Původní plán byl, že bude v obchodech ještě před začátkem léta, ale to teď zrušili. Adele si dává načas, aby si byla jistá, že bude album dokonalé, nestrpí jakýkoli kompromis,“ píše britský deník The Sun.

Zpěvačka čísluje alba podle svých narozenin. Debutovou desku pojmenovala 19 podle věku, v němž písně nahrávala, ačkoli vyšlo až v roce 2008, kdy jí bylo dvacet. V jednadvaceti nahrála druhé album 21, které vyšlo v lednu 2011, kdy jí bylo dvaadvacet.

Grammy 2012 - Adele se svými šesti cenami (Los Angeles, 12. února 2012)

Třetí album bude mít zřejmě název 25, naznačila to minulý rok v jednom příspěvku na Twitteru. V den svých šestadvacátých narozenin – 5. 5. 2014 – tam napsala: „Sbohem 25. Uvidíme se znova později během tohoto roku.“ Jenže album loni nakonec nevydala a jeho uvedení na trh odložila na jaro tohoto roku. Teď jej posunula až na září.