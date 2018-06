Adele se poprvé ukázala se synem, jeho jméno pořád tají

12:57 , aktualizováno 12:57

Čtyřiadvacetiletá zpěvačka Adele se svým synem přiletěla do Los Angeles, kde bude v neděli vystupovat na předávání Zlatých glóbů. Je to vůbec poprvé, co se s ním ukázala na veřejnosti. Jméno svého potomka, který se narodil loni v říjnu, ale zatím neprozradila.